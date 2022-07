Spätestens jetzt ist auch in Neuburg der Winter da

Plus Stadt und Stadtwerke reagieren auf die drohende Gasknappheit im Winter. Eine drastische Entscheidung: das Hallenbad bleibt geschlossen.

Wir schwitzen gerade so dahin. Und wer denkt bei diesen Temperaturen schon an den Winter? Einen Sommer wie diesen muss man schließlich genießen, werden sich viele sagen. Auch wenn die Hitze mitunter zu schaffen macht und Mensch und Natur einiges abverlangt. Dass der Sommer aber vergänglich ist und auf Bürger und Betriebe heuer womöglich ein folgenschwerer Herbst und Winter warten, das führt einem allein eine Maßnahme vor Augen, die der Krisenstab bei Stadt und Stadtwerken jetzt vorgestellt hat. Angesichts des drohenden Engpasses bei der Gasversorgung wird das Neuburger Parkbad heuer über den Winter geschlossen bleiben.