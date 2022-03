"Spaziergänger" fordern Frieden in Neuburg: Das ist geschmacklos

In der Ukraine tobt ein brutaler Krieg. Und trotzdem "spazieren" am Montagabend mal wieder 250 Menschen durch Neuburg und fordern "Friede" in Deutschland. Das ist geschmacklos.

In der Ukraine herrscht Krieg. Russische Truppen überfallen das Nachbarland, attackieren Städte und Gebäude, töten Menschen. Und am Montagabend „spazieren“ mal wieder 250 Menschen durch Neuburg und brüllen „Friede“ und „Freiheit“ für Deutschland. Das ist geschmacklos.

Corona-Spaziergang in Neuburg trotz Ukraine-Krieg

Eine kritische Auseinandersetzung mit den Maßnahmen der Politik ist wichtig und gehört zu einer funktionierenden Demokratie. Doch auch die selbst ernannten Wächter der Wahrheit stehen nicht über dem Weltgeschehen. Ihr Gerede von einer angeblichen Diktatur in Deutschland, einem angeblich fehlenden Frieden, kann man in „normalen“ Corona-Zeiten noch als Aufbegehr kritischer Bürgerinnen und Bürger verstehen. Angesichts der aktuellen Ereignisse sind die Äußerungen jedoch ein Schlag ins Gesicht aller Menschen in der Ukraine, die um ihr Leben fürchten müssen, und derer, die in Russland gegen den Krieg protestieren und dafür festgenommen werden.

Neuburg: Warum protestieren "Spaziergänger" nicht gegen den Krieg?

Warum demonstrieren die „Spaziergänger“ nicht für ein Ende des Kriegs und Frieden in der Ukraine? Das wäre ein starkes Zeichen. Den Protest – angesichts der brutalen Kämpfe in der europäischen Nachbarschaft und eines möglicherweise drohenden Atomkonflikts – in seiner bisherigen Form fortzuführen, ist untragbar.

