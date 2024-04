Kostenlose Wohnberatung: Das Zuhause altersgerecht umgestalten

Die Wohnraumberaterinnen des Landkreises bieten einen kostenlosen Infoabend an. Eine neue Ausstellung ermöglicht es, Badezimmer-Umbauten spielerisch zu erproben. Rollstuhl und Rollator freundliche Lösungen stehen im Fokus.

Vom 27. April bis 5. Mai findet auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum fünften Mal die bayernweite Aktionswoche „Zu Hause daheim“ statt. Während der Aktionswoche werden Angebote und Konzepte vorgestellt, die ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligt sich am Montag, 29. April, mit zwei Veranstaltungen. Beide Aktionen finden im Geriatriezentrum Neuburg unter der Leitung von Natascha Klenk und Daniela Schläfer statt, beide zertifizierte Wohnraumberaterinnen am Landratsamt. Den Auftakt macht um 17 Uhr der Vortrag zum Thema „So lange wie möglich in den eigenen vier Wänden“. Dabei erfahren Interessierte, wie sie ihr Zuhause im Alter, bei einer Behinderung oder Erkrankung so umgestalten, dass sie möglichst lange selbstständig wohnen können. Die Teilnehmer bekommen verschiedene Lösungsmöglichkeiten beispielhaft aufgezeigt – von einfachen Anpassungen bis hin zu Umbaumaßnahmen.

Wohnen im Alter: Badmöbel aus Pappe simulieren einen Umbau für Rollstuhl und Rollator

Im Anschluss daran, von 17.30 bis 19 Uhr, ist die Ausstellung der neuen Raumwerkstatt geöffnet. Dieses besteht aus rollbaren Stellwänden, mit deren Hilfe Bäder verschiedenster Raumgröße nachgestellt werden können. Innerhalb der Wände ist die Platzierung von Badmöbeln (Attrappen aus Pappe) flexibel möglich. Dadurch können die Besucherinnen und Besucher gemeinsam mit den Wohnberaterinnen einen Badumbau simulieren und die Befahrbarkeit mit Rollstuhl oder Rollator selbst ausprobieren.

Die Veranstaltungen sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (AZ)