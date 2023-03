Autofahrer mit Drogen am Steuer erwischt

Die Polizei kontrolliert an der Raststätte Köschinger Forst einen Mann. Bei ihm verläuft ein Drogentest positiv auf einen bestimmten Stoff.

Unter Drogeneinfluss ist ein Autofahrer von der Polizei aufgegriffen worden. Die zivilen Beamten kontrollierten den 32-jährigen Mann aus Tschechien an der Raststätte Köschinger Forst, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Der Drogentest verlief positiv auf THC. Der Mann musste am Dienstagvormittag sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Weil der Mann nicht Deutschland wohnt, musste er ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro in Form einer Sicherheitsleistung zahlen. Die Beamten beschlagnahmten den Fahrzeugschlüssel, bis die Weiterfahrt für den Mann möglich war. (AZ)

Lesen Sie dazu auch