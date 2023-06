Unwetter: Im Kreis Pfaffenhofen hat der Blitz eingeschlagen

Zweimal hat im Kreis Pfaffenhofen an Fronleichnam der Blitz eingeschlagen. Einmal brannte es in einer Strohhalle, einmal gab es einen Schmorbrand.

Ein Blitzeinschlag in einen Sicherungskasten hat an Fronleichnam gegen Mitternacht in der Samhofstraße in Reichertshausen einen Schwelbrand in einer Strohhalle ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr Reichertshausen den Brand löschen. Durch den Schwelbrand wurde eine Melkmaschine und Heu beschädigt. Dem 41-jährigen Eigentümer entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Blitz in Pfaffenhofen löst einen Schmorbrand aus

Zudem schlug gegen 21.15 Uhr im Kapellenweg in Pfaffenhofen ein weiterer Blitz in einen Sicherungskasten in einem Haus ein. Der 86-jährige Bewohner bemerkte Rauch im Keller und alarmierte deshalb die Feuerwehr. Er konnte anschließend mit seinem Enkel unverletzt das Haus verlassen. Durch den Blitzeinschlag entstand kein Feuer, sondern der Sicherungskasten schmorte. Die Feuerwehr Pfaffenhofen konnte einen größeren Schaden verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. (AZ)