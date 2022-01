Langersehnte Nachricht: Die Chlorung in Neuburg wird beendet

Darauf dürften viele Bürgerinnen und Bürger in Neuburg und Oberhausen gewartet haben: Die Chlorung des Trinkwassers wird beendet. Wie es zu dieser Entscheidung kam.

Auf diese Nachricht haben die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke lange gewartet: Die Chlorung des Trinkwassernetzes der Stadtwerke Neuburg kann eingestellt werden. Am Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, übermittelte das Gesundheitsamt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Nachricht, dass die letzten, im INKB-Trinkwasserlabor ausgewerteten Proben, in Ordnung sind. Der Keim „Pseudomona aeruginosa“ konnte weder im Wasserwerk, noch im Trinkwassernetz der Stadtwerke nachgewiesen werden, schreiben die Stadtwerke in einer Mitteilung.

Neuburg/Oberhausen: Chlorung des Trinkwassers wird beendet

Die Chlorung des Wasserwerks wurde demnach am 13. Dezember beendet, dann die Chlorungsanlage an den Ausgang des Wasserwerkes verlegt, um das Versorgungsnetz zuverlässig vor eventuell noch vorhandenen Keimen zu schützen. Nachdem nun seit sechs Wochen alle Wasserproben sowohl im Wasserwerk, als auch im Netz ohne Befund waren, wurde nun in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen beschlossen, die Chlorung auch im Netz zu beenden.

Wie bekannt, handelt es sich bei dem Bakterium „Pseudomona aeruginosa“ um einen sehr widerstandsfähigen Keim, der nur durch langanhaltende Dauerchlorung in den Griff zu bekommen ist. Das war der Grund, warum Wasserwerk und Trinkwassernetz monatelang gechlort wurden. Um das Risiko eines Wiederaufkeimens auf ein Minimum zu reduzieren, wird deshalb die engmaschige Beprobung des gesamten Wassernetzes für weitere sechs Wochen aufrecht erhalten. Erst danach wird laut Stadtwerke in den „Regelbetrieb“ übergegangen. (nr)

Lesen Sie dazu auch