Beim Abbiegen Transporter übersehen: Zwei Verletzte

In Lenting hat eine Gaimersheimer Autofahrerin beim Abbiegen einen Transporter übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Eine 35-jährige Gaimersheimerin fuhr am Montag gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße und bog bei „Vorfahrt achten“ nach links in die Ingolstädter Straße ein. Auf dieser fuhr ein 46-jähriger Pollenfelder mit seinem Kleintransporter geradeaus. Beim Abbiegevorgang übersah die Autofahrerin den Transporter, sodass es zum Zusammenstoß kam . Durch den Aufprall wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Sachschaden von rund 11.000 Euro entstanden. Die Freiwilllige Feuerwehr Lenting war zur Unterstützung und Verkehrslenkung vor Ort. (AZ)