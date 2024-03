Kleintransporter fährt auf Leitplanke auf

Ein Kleintransporter ist auf der A 9 bei Lenting von der Fahrbahn abgekommen. Was das mit einer Wasserflasche zu tun hat.

Mit seinem Kleintransporter war am Donnerstag gegen 12.15 Uhr ein 64-Jähriger aus dem Landkreis Freising auf der A 9 in Richtung Nürnberg unterwegs. Wie er angab, hätte er beim Greifen nach der Wasserflasche das Lenkrad verrissen. Er kam mit seinem Kleintransporter so ungefähr einen Kilometer vor der Anschlussstelle Lenting vom rechten Fahrstreifen aus nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr am Beginn der Leitplanke auf diese auf. Nachdem er circa 100 Meter auf der Leitplanke unterwegs war, kam er auf dieser zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro, berichtet die Polizei. Der Kleintransporter musste abgeschleppt werden. Die Berufsfeuerwehr aus Ingolstadt sicherte die Bergung ab. Es kam zu keinen Verkehrsbehinderungen. (AZ)

