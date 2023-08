Küche brennt: 20.000 Euro Schaden

Während des Kochens geriet in Lenting die Küche eines Reihenhauses in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Die Schadenshöhe steht aber schon fest.

In Lenting geriet am Montagabend gegen 18.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einer Kellerwohnung eines Reihenhauses eine Küche während des Kochens in Brand. Der Brand konnte durch die verständigten Feuerwehren aus Lenting und Kösching gelöscht werden. Zwei Bewohner des Hauses erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro. (AZ)