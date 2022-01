Bus landet bei Lippertshofen direkt im Acker

Wegen eines technischen Defekts ist ein Bus am Donnerstagfrüh in einem Acker bei Lippertshofen gelandet.

Nur mithilfe eines Krans war es möglich, dass ein Bus am Donnnerstagfrüh geborgen werden konnte. Wie die Polizei mitteilt, stand der Bus gegen 6.45 Uhr an einer Bushaltestelle bei Lippertshofen (Gemeinde Gaimersheim), als er sich plötzlich wegen eines technischen Defekts selbstständig machte.

Nachdem er von der Bushaltestelle weg gerollt war, blieb der Bus im schlammigen Boden stecken. Foto: Heinz Reiß

Der Bus rollte bei Lippertshofen in einen Acker

Das unbesetzte Fahrzeug rollte in einem angrenzenden Acker und blieb dort im schlammigen Boden stecken. Und so musste der Kran anrücken und den Bus in die Höhe und zurück auf die Straße hieven.