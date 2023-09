Mit 0,9 Promille: Autofahrer kracht in Bankfiliale

Am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer in eine Bankfiliale im Kreis Eichstätt gekracht. Glück im Unglück, denn verletzt wurde niemand.

Am Sonntagnachmittag ist ein Autofahrer mit rund 0,9 Promille in den Eingangsbereich einer Bankfiliale in Mindelstetten (Kreis Eichstätt) gefahren. Das teilt die Polizei Beilngries mit.

Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Der Fahrer musste sich nach dem Unfall einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)