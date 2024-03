1000 Euro Schaden: Unbekannter hebelt Wohnungstür in Neuburg auf

Ein Unbekannter beschädigt eine Wohnungstür eines Neuburger Gebäudes, als er sich illegal Zutritt verschafft.

In einem Haus in Neuburg hat sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt verschafft. Das teilte die Polizei mit. Ein unbekannter Täter hebelte am 12. März in der Zeit von 9 Uhr bis 18.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus im Neuburger Ostend eine Wohnungstüre auf und verursachte hierbei einen Schaden von rund 1000 Euro. Der Täter verließ den Tatort ohne Beute. (AZ)