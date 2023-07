Neuburg

11:30 Uhr

20-minütige Explosion: So laufen die Planungen für das Schloßfest-Feuerwerk

Plus Die Firma Sauer aus Gersthofen zündet das Feuerwerk zum zweiten Schloßfest-Wochenende. „Neuburg hat eine Sonderstellung“, betonen die Pyrotechniker.

Von Winfried Rein

Festzug und Feuertheater sind „Paukenschläge“ zum Schloßfestfinale in Neuburg. Manche Besucher reisen nur wegen des großen Feuerwerks Samstagnacht an. Der Verkehrsverein investiert geschätzt 25.000 Euro, möglicherweise noch mehr. Genaue Zahlen will Marktvogt Friedhelm Lahn nicht preisgeben. Auf jeden Fall sei es im Festkomitee keine Frage gewesen, das Feuertheater wieder in Auftrag zu geben. „Zum Schloßfest gehört ein Feuerwerk“, bekräftigt der Marktvogt. Diesen Kostenfaktor müsse man sich leisten können.

Das Besondere ist die Synchronisation des 20-minütigen Feuerzaubers mit der Musik des Steckenreitertanzes. Dieser Herausforderung stellt sich Fritz Sauer. Der Chef der gleichnamigen Feuerwerkfabrik in Gersthofen steht Samstagnacht auf der Insel und löst per Funk die einzelnen Batterien aus. Die Abschussstelle befindet sich auf einer Wiese hinter dem „Überlauf“. Außerdem gibt es das OHS-Zeichen auf der Donau und ein kleines korrespondierendes Feuerwerk.

