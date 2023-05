200 Euro Schaden: Erneut Einbrecher in Neuburg unterwegs

In Neuburg versuchen Einbrecher erneut, in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In ein Neuburger Einfamilienhaus wollten Unbekannte einbrechen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Am Mittwoch um 22.45 Uhr versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus eines Rentnerehepaares in der Neuburger Auschlößlstraße einzubrechen. Dabei verursachten sie einen Schaden von rund 200 Euro und flüchteten im Anschluss ohne Beute.

Bei dem Einbruch wurde ein Fenster aufgehebelt, wodurch der Hausbesitzer aufwachte und die Polizei verständigte. Ersten Erkenntnissen zufolge gelangen der oder die Täter nicht in das Innere Objekt, wodurch es zu keinem Entwendungsschaden kam. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch