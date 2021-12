2G in der Neuburger Innenstadt: „In der Stadt ist tote Hose“

Plus Seit Mittwoch müssen im Einzelhandel Ausweis und 2G-Nachweis vorgezeigt werden. Wie sich die neue Regelung in den Geschäften der Neuburger Innenstadt auswirkt.

Wenig los auf den Einkaufsstraßen in Neuburg. Auf einer Kreuzung, an der zu vorpandemischen Zeiten noch regelmäßig Autos vorbeifuhren, parkt ein Lieferwagen des Online-Riesen Amazon. Verschiedene Geschäftsführer des Neuburger Einzelhandels sind sich einig: Seit der neuen 2G-Regelung sind die Straßen leerer geworden, spontane Bummler fehlen dem Geschäft.