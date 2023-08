Neuburg

30 Stück in drei Monaten: Kunstprojekte in Neuburger Markthalle starten

Das Neuburger Brückenkollektiv nützt die Markthalle am Schrannenplatz drei Monate lang für Kunst- und Kulturprojekte.

Plus Drei Monate lang veranstaltet das Neuburger Brückenkollektiv in der Markthalle Kunst- und Kulturveranstaltungen. Das Obergeschoss des Gebäudes ist kaum wiederzuerkennen.

Flauschige alte Sessel, Teppiche und Stellwände wohin das Auge schaut. Das Obergeschoss der Neuburger Markthalle hat sich gewaltig verändert, seit das Brückenkollektiv dort das Zepter übernommen hat. Kein Wunder, denn der Verein steht in den Startlöchern, um das große Gebäude drei Monate lang in ein Zentrum für Kunst und Kultur zu verwandeln. Los gehen soll es an diesem Freitag, 11. August, mit einer großen Feier.

Auf den Social-Media-Kanälen konnten die Follower des Brückenkollektivs schon erste Blicke hinter die Kulissen ergattern. In den vergangenen Wochen trafen sich die Mitglieder an mindestens drei Abenden der Woche, um das seit Jahren fast komplett ungenutzte Obergeschoss der Schrannenhalle in einen Aufenthaltsort für Kunstfreunde zu verwandeln. Auch das voll gepackte Programm für den August wurde bereits vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

