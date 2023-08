Neuburg

15:39 Uhr

Ab ins kühle Nass: Donauschwimmen eröffnet Jagd auf knapp 500 Enten

Beim Sommerdonauschwimmen 2023 sind in Neuburg etwa 300 Schwimmer an den Start gegangen.

Plus Das Sommerdonauschwimmen in Neuburg lockt etwa 300 Schwimmer in den Fluss. Vor allem die schwarzen Enten sind bei den Meisten Grund, sich ins Wasser zu wagen.

Von Anna Hecker Artikel anhören Shape

Knapp 500 schwarze kleine Enten warteten darauf, von der Donaubrücke in Neuburg zu stürzen. Denn sie waren das Objekt der Begierde der rund 300 Schwimmer, die beim diesjährigen Sommerdonauschwimmen teilgenommen haben. Trotz schlechter Wetteraussichten hatten sich hunderte Zuschauer am Donaukai eingefunden und beobachteten, wie Jung und Alt sich von der Brandlwiese zum Bootshaus treiben ließen - wo der Lohn für die Jagd auf die Quietschenten wartete.

Keine 20 Grad Wassertemperatur und nur knapp über 20 Grad Außentemperatur: Wer beim diesjährigen Sommerdonauschwimmen mitmachen wollte, brauchte schon etwas Biss, denn mit "Sommer" hatte das Wetter bei der diesjährigen Veranstaltung wenig zu tun. Dennoch habe es zu keinem Zeitpunkt die Überlegung gegeben, die Veranstaltung abzusagen, meinte Franziska Kober vom Neuburger Stadtmarketing. Man habe sich stetig mit der Wasserwacht abgesprochen, ob es für die Schwimmer sicher sei, ein Absage hätte es aber nur bei Gewitter oder Sturm gegeben. So ging es dann eben bei grau verhangenem Himmel in die Donau. Das trübte die Laune der Teilnehmer aber kein bisschen, sichtlich begeistert wagten sie sich beim Brandlbad in den Fluss und schwammen mit Einhorn, Hai oder aufblasbarem Donut durch das kühle Nass.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen