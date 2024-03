Am Südpark Auto angefahren: 5000 Euro Schaden

Nach dem Einkauf stellt eine Frau Blechschaden an ihrem Fahrzeug fest. Es ist eine teure Angelegenheit. Die Polizei sucht Zeugen.

Dienstagbend ist vor einem Baumarkt am Südpark ein grauer Suzuki angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Wagen in der Zeit von 19 Uhr bis 19.50 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als die Besitzerin wieder nach Hause fahren wollte, stellte sie einen deutlichen Schaden an der rechten Fahrzeugseite fest. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch