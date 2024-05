Interview

Anne Friemel: "Eine klare Investition der Stadt Neuburg in das Ensemble ist nötig"

Plus Die Zukunft des Ensemble del Arte steht auf wackeligen Beinen. Im Interview lässt Anne Friemel die vergangenen Jahrzehnte Revue passieren.

Von Anna Hecker

Das Ensemble del Arte ist Kulturpreisträger und aus Neuburg seit Jahrzehnten nicht mehr wegzudenken. Jedes Jahr kommen Musiker mit internationalem Rang. Wie ist es möglich, ein so hohes Niveau über 30 Jahre aufrechtzuerhalten?



Anne Friemel: 30 Jahre bedeuten 130 ganz unterschiedliche, individuell konzipierte Konzerte! Das Arbeiten mit den hervorragenden Musikern des Ensemble del Arte und die Begegnung mit unserem warmherzigen und aufmerksamen Publikum bietet für Dirigenten wie Solisten eine ganz besondere Atmosphäre und Künstler höchsten Ranges kommen immer wieder gerne zum Ensemble nach Neuburg zurück. Das Gefühl musikalischen Zusammenerlebens zwischen den Musikern und dem Publikum ist regelrecht spürbar.

Welche Musiker waren seit Beginn des Ensemble del Artes besonders oft da oder bereicherten das Ensemble auf besondere Weise?



Anne Friemel: Namhafte Dirigenten wie Lev Markiz oder Hans Stadlmair brachten gerade in den Anfangsjahren Inspiration und Kreativität. Ab dem neuen Millennium zeichnete sich eine weitere entscheidende Entwicklung ab, als wir die Konzertleitung in die Hände der jeweiligen Solisten legten. Mit unserem geschätzten späteren ständigen Dirigenten Ariel Zuckermann, aber auch mit den Ausnahmemusikern François Leleux, Ivan Monighetti, Viktor Tretjakov oder Gidon Kremer wurden neue musikalische Höhepunkte erreicht. Die Entwicklung der Solokarrieren vieler junger Musiker, die beim Ensemble del Arte aufgetreten sind, freut uns besonders. Hier wird die Liste von der Star-Geigerin Lisa Batiashvili angeführt, die 1995 jüngste Preisträgerin in der Geschichte des internationalen Jean-Sibelius-Wettbewerbs in Helsinki war. Dirigent und Cellist Ivan Monighetti brachte 2005 einen seiner Meisterschüler mit nach Neuburg – den 13-jährigen Cellisten Kian Soltani. Heute wird dieser auf den Bühnen der Welt gefeiert.

