vor 19 Min.

Ausstellung in Neuburg: Die spannende Heimkehr von Josy Meidinger

OB Bernhard Gmehling, Edeltraut und Susanne Oertel (von links) zeigen einen Meidinger-Scherenschnitt. Die beiden Nürnbergerinnen haben großen Anteil daran, dass die Kunstsammlung nun in Neuburg gelandet ist.

Plus Die Stadt Neuburg zeigt die ersten Scherenschnitte von Josy Meidinger. Vermittlerin Susanne Oertel und der Freistaat Bayern haben den Weg bereitet.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Es ist der erste öffentliche Blick, den die Stadt Neuburg auf ihren Meidinger-Kunstschatz gewährt. Im Rathausfletz zeigt das Kulturamt 60 bekannte Scherenschnitte von Josy Meidinger (1899 – 1971). Dass 1700 ihrer Werke und etwa 1000 zeitgenössische Grafiken in Neuburg gelandet sind, bezeichnete Oberbürgermeister Bernhard Gmehling als "großen Glücksfall".

Die Sammlung war für Neuburg eigentlich schon verloren. Dass sie letztlich doch noch in der Heimatstadt der Scherenschnittkünstlerin gelandet ist, verdankt Neuburg dem Freistaat Bayern und Susanne Oertel. Die Kunstlehrerin aus Nürnberg hatte in der entscheidenden Phase vermittelt. Ihre Mutter Edeltraut war lange mit Eigentümer Elmar Gernert (1929 – 2022) befreundet gewesen. Er hatte das Erbe seiner Tante Josy Meidinger gepflegt und um moderne Werke erweitert. Seinen Wunsch nach einem angemessenen Meidinger-Museum vermochte Neuburg aus finanziellen Gründen nicht zu erfüllen. Und der Freistaat Bayern nahm für eine Scherenschnitt-Abteilung im Schloss kein Geld mehr in die Hand.

