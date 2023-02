Auto beschädigt geparkten Wagen und fährt weiter

Ein unbekannter Autofahrer hat einen anderen Pkw in Neuburg angefahren und den Unfall nicht gemeldet.

Ein unbekannter Autofahrer hat in Neuburg einen geparkten Pkw angefahren. Das Auto beschädigte den geparkten Wagen in der Ostermannstraße und fuhr in Anschluss weiter, wie es aus einer Mitteilung der Polizei am Donnerstag heißt. Zu dem Schaden sei es laut den Beamten am Mittwoch in dem Zeitraum von 7 bis 15.30 Uhr durch ein Auto der Marke BMW gekommen. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 300 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen zum Unfallhergang. (AZ)