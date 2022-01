Auto beschädigt: Unbekannter kümmert sich in Neuburg nicht um den verursachten Schaden

Vermutlich ein Radfahrer hat in Neuburg ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen für die Tat.

In Neuburg hat am Mitwochvormittag ein Unbekannter ein Auto beschädigt und hat sich danach nicht um den Schaden gekümmert. Das teilte die Polizei mit. Zwischen 7.20 Uhr und 15.18 Uhr parkte eine 50-jährige Schrobenhausenerin ihr weißes Auto in der Bahnhofstraße in Neuburg am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 15 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass das Auto am Heck einen Schaden aufwies.

Polizei sucht Unfallverursacher in Neuburg

Aufgrund der Beschaffenheit des Schadens könnte es sich laut Polizei bei dem Verursachenden um einen Radfahrer gehandelt haben. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise nimmt die Neuburger Polizei unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (nr)