Autofahrer übersieht jugendlichen Fahrradfahrer in Neuburg

Ein 12-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt, er wurde ins Krankenhaus in Neuburg gebracht.

Ein Karlskroner hat am Mittwoch, 13. September, einen 12-jährigen Fahrradfahrer übersehen. Der Junge überquerte laut Polizei gegen 14.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg auf Höhe der Weinstraße in Neuburg. Zur selben Zeit fuhr der 57-jährige Karlskroner mit seinem Auto auf der Luitpoldstraße in Richtung Donaubrücke. Er übersah den Jungen und kollidierte mit ihm. Dieser verletzte sich zum Glück nur leicht und wurde vorsorglich ins Krankenhaus Neuburg gebracht, wie die Polizei bekannt gab. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1100 Euro. (AZ)

