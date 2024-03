Neuburg

Neues Magna-Werk in Grünau: Ein "Statement" für den Standort Neuburg

420 Menschen arbeiten aktuell bei Magna in Neuburg. Im neuen Werk, direkt daneben, sollen bis zu 100 Stellen dazukommen.

Plus Automobilzulieferer Magna will ein zweites Werk in Neuburg bauen und damit den Standort stärken. Die Stadt profitiert von zusätzlichen Jobs und einer Verkehrsentlastung.

Von Andreas Zidar

Die Firma Magna investiert in den Standort Neuburg. Der weltweit tätige Automobilzulieferer mit Hauptsitz in Kanada will eine neue, 15 Meter hohe Fertigungshalle im Grünauer Industriegebiet bauen, direkt neben dem bestehenden Autositz-Werk. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat das Unternehmen jetzt erstmals öffentlich Details zu dem Millionen-Vorhaben verraten.

Westlich des Bestandsbaus an der Ruhrstraße, in Richtung Herrenwörth, wird planmäßig ein Gebäude mit etwa 6000 bis 7000 Quadratmeter Fläche entstehen, berichtet Alex Wandler, der Standortverantwortliche von Magna in Neuburg. Das neue Werk wird über ein Förderband mit dem bestehenden verbunden. Dieses Vorhaben lässt sich das Unternehmen einiges kosten, wie viel genau, möchte Magna nicht kommunizieren. Im Raum steht eine Summe von 20 Millionen Euro.

