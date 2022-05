Baracken an der ehemaligen Lassigny-Kaserne in Neuburg werden abgerissen

Plus Die Baracken auf der ehemaligen Lassigny-Kaserne in Neuburg werden abgerissen. Das Areal wird von der THI für den neuen Campus verwendet. Für Neubauten müssen die alten Häuser weichen.

Ein breiter Riss zieht sich durch das marode Mauerwerk, langsam bröckeln die Ziegel. Dann berührt der Volvo Bagger EC 300 die Wand scheinbar mit wenig Kraftaufwand und ein Stück Neuburger Geschichte fällt in sich zusammen. Die Rede ist von den Baracken auf der ehemaligen Lassigny-Kaserne. Weil dort der neue THI-Campus am Entstehen ist, müssen die vier Bauwerke weichen. Jetzt hat der Abriss begonnen.