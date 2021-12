Neuburg

Baupläne: Mehrfamilienhäuser Am Neufeld in Neuburg sollen vergrößert werden

Die Mehrfamilienhäuser Am Neufeld 14, 16, 18 und 18 1/2 sollen so ausgebaut werden, dass jeweils eine zusätzliche Wohnung entsteht. Bei einem Ortstermin machten sich Mitglieder des Bauausschusses ein Bild von der Situation.

Plus Drei Mehrfamilienhäuser Am Neufeld in Neuburg sollen vergrößert werden. Die Firsthöhe wird bei den Umbauten jedoch nicht erhöht, weswegen der Bauausschuss das Vorhaben befürwortet.

Von Anna Hecker

Um den Ausbau von vier Mehrfamilienhäusern in der Straße Am Neufeld in Neuburg ging es in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Schon vor der Sitzung verschafften sich einige Gremiumsmitglieder um Oberbürgermeister Bernhard Gmehling einen Eindruck vor Ort, um die optische Auswirkung der geplanten Umbauten einschätzen zu können.

