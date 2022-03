Bauzwang in Neuburg künftig auch auf private Grundstücke

Plus Der Neuburger Stadtrat beschließt neue Regeln bei der Baulandvergabe. Auch wer aus privater Hand ein Grundstück kauft, muss innerhalb von fünf Jahren darauf bauen.

Die Stadt Neuburg schränkt künftig die Möglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger ein, die sich privates Bauland kaufen, es aber nicht (sofort) bebauen wollen, weil sie es entweder als lukrative Kapitalanlage betrachten oder es für ihre Kinder bevorraten wollen. Denn der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass auch Grundstücken, die nicht der Stadt Neuburg gehören, nun größtenteils ein Bauzwang auferlegt wird.