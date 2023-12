Bedroht und geschlagen: Ein Streit in einer Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Bittenbrunn werden zwei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt.

In einer Unterkunft für Flüchtlinge in Bittenbrunn ist es am 27. Dezember zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern gekommen. Das teilte die Polizei mit. Gegen acht Uhr gerieten dort ein 30-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau in Streit. Dieser gipfelte in einer gegenseitigen Körperverletzung, die vom Sicherheitsdienst unterbunden werden musste.

Ein Streit in Bittenbrunn eskaliert

Der 30-Jährige soll dabei der Frau mit dem Fuß in den Bauch getreten haben. Die Frau soll den Mann im Gesicht verletzt haben. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde ein 39-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter von dem 30-Jährigen bedroht, er werde ihn umbringen. Nach Feststellung der Personalien wurden die Personen wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung. (AZ)