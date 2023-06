Beleuchtung am Gnadenfelder Weg: Kein Experiment für die Straßenkreuzung

Eine mögliche Beleuchtung der Kreuzung nach Sehensand beschäftigt den Verkehrsausschuss seit Monaten. Die Entscheidung fällt nach langem Ringen.

Vollbeleuchtung, gar kein Licht oder nur ein paar dezente Strahlen? Wie man die Kreuzung nach Sehensand an der Augsburger Straße ins rechte Licht rücken kann, beschäftigte den Neuburger Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Das aber nicht zum ersten Mal. Bereits im Februar war die Frage auf den Tisch gekommen, ob an dieser Stelle eine Straßenlaterne nötig sei. Nun galt es über mehrere Varianten zu entscheiden.

Christoph Gastl vom städtischen Bauamt hatte die genauen Zahlen im Gepäck. Für eine Straßenlaterne am regulären Netz müsste eine stolze Summe zwischen 20.000 und 25.000 Euro aufgewendet werden. Denn die Verkabelung reiche nicht so weit bis an den Ortsrand. Um den Anschluss zu schaffen, wären umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig. "Das ist sehr aufwendig und teuer", resümierte Gastl verbunden mit der Empfehlung, diese Maßnahme nicht umzusetzen.

Alternativ habe er sich nach Solarleuchten umgesehen, die unabhängig von dem Beleuchtungsnetz der Stadt funktionieren würden. Je nach Bedarf könne man in dem Kreuzungsbereich drei Solarleuchten installieren oder nur eine alleinstehende Leuchte. Für die drei Solarleuchten, welche die Beleuchtungsnormen erfüllen würden, kämen insgesamt Kosten von 17.000 Euro auf die Stadt zu. Die Leuchten müssten aus Österreich geliefert werden, außerdem bräuchte man die dazugehörigen, acht Meter hohen Masten, an denen die Lampenköpfe befestigt werden. Eigene Masten zu verwenden, um Geld zu sparen, sei laut Gastl nicht möglich, da die Technik der österreichischen Solarleuchten im Mast verbaut sei.

Straßenlampe an Kreuzung nach Sehensand abgelehnt

Würde man im Kreuzungsbereich lediglich eine Leuchte installieren, bedeute dies einen deutlich geringeren Kostenaufwand. Insgesamt würde die Umsetzung eine Summe von 7000 Euro erfordern. Gastl wies jedoch darauf hin, dass mit einer einzelnen Leuchte die Ausleuchtungsnorm nicht erfüllt werde, auch wenn mit einer für diese Stelle vernünftigen Ausleuchtung zu rechnen sei.

Generell wäre die Installation der Lampen jedoch nur mit finanziellen Mitteln möglich, die eigentlich für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED eingeplant waren, sagte Gastl zum Schluss. Konkret bedeute dies, dass bei einer Entscheidung für die Beleuchtung an der Kreuzung nach Sehensand an anderer Stelle LED eingespart werden müsse.

Gerade dieser Punkt wurde von mehreren Mitgliedern des Gremiums kritisiert. Dritter Bürgermeister Peter Segeth ( CSU) lehnte die Lampe strikt ab, denn "wir wollen Energie sparen und auf LED umstellen, da dürfen wir aus diesem Topf kein Geld nehmen". Er befürchtete, dass es sonst nicht bei einer Ausnahme bleibe, sondern immer mehr Geld von dem ursprünglich für die LED-Umrüstung eingeplanten Geld weggenommen werde. Ähnlich kritisch sah Otto Heckl (CSU) das Vorhaben. Da von der Polizei verneint wurde, dass es sich bei der Kreuzung um einen Unfallschwerpunkt handle, gebe es keinen gesonderten Bedarf, eine Laterne aufzustellen.

Für Straßenlampe nach Sehensand ist das Geld zu knapp

Für einen Kompromiss sprach sich Franziska Hildebrandt (WIND) aus, die vorschlug, eine Lampe testweise zu bestellen und danach abzuwägen, ob weitere Lampen an der Kreuzung überhaupt nötig seien. Sollte sich der Versuch an der Kreuzung nicht bewähren, könne man die bereits gekaufte Solarleuchte schließlich auch an anderer Stelle verwenden. Ähnlich argumentierte Bernhard Pfahler (Freie Wähler), der erinnerte, dass der Wunsch nach einer besseren Beleuchtung explizit von Bürgern geäußert wurde und an dieser Stelle auch immer wieder Fußgänger und Radfahrer unterwegs seien.

Schlussendlich entschied sich das Gremium dafür, an dieser Stelle auf eine Beleuchtung zu verzichten, acht Mitglieder stimmten für dieses Vorgehen und fünf Mitglieder dagegen. Finales Argument für die Entscheidung waren die hohen Kosten, die für die Lampen anfallen würden.