Neuburg

13.07.2022

Betrug in 20 Fällen: Ehepaar aus dem Landkreis angeklagt

Plus Das Paar soll beinahe ein Grundstück für 1,5 Millionen Euro ergaunert und Geld für Arbeiten einkassiert haben, die sie nicht ausführten – und der Ehemann scheint blind vor Liebe zu sein.

Von Katrin Kretzmann

Mehrere Minuten dauert es am Mittwoch, bis Staatsanwältin Sophia Hager in einem Fall vor dem Neuburger Amtsgericht die Anklageschrift verlesen hatte. Es geht um Betrug in 20 Fällen, darunter den Kauf eines 1,5 Millionen Euro teuren Grundstücks in Neuburg. Auf der Anklagebank sitzt eine 32-Jährige aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen, daneben ihr Mann – der seiner Frau und deren illegalen Geschäften scheinbar blind vertraute.

