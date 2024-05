Bewerbungen möglich: Juliusbräu schreibt Preis der bayerischen Bierkultur aus

Die Neuburger Julius-Brauerei sucht nach Personen, welche die Bayerische Bierkultur aktiv leben. Am Ende winken eine Auszeichnung und ein süffiger Preis.

Bier gilt in Bayern als Kulturgut. Egal, ob bei Vereinsfeiern, Volksfesten oder auch privaten Anlässen, meist darf das flüssige Stück Bayerns nicht fehlen. Aus diesem Anlass möchte die Juliusbrauerei aus Neuburg den Preis der bayerischen Bierkultur vergeben. Bewerben kann sich jeder, der die Biertradition aktiv lebt.

Das Bierbrauen hat in Bayern eine jahrhundertealte Tradition, auch in Neuburg gab es einst über 30 Brauereien, mittlerweile ist nur noch eine übrig geblieben: die Juliusbrauerei. Sie versteht sich neben der reinen Getränkeherstellung auch als Betrieb, der bayerisches Kulturgut weiter vermittelt.

Für Kurt Müller, Vorsitzenden der Stiftung Juliusbräu, ist das bayerische Bier mehr als nur ein Lebensmittel, "das Lebensgefühl wird durch die Bierkultur etwas ganz Besonderes", findet er. Dazu gehört seiner Meinung nach unter anderem das gemütliche Zusammensein im Biergarten, die Braukultur der vergangenen Jahrhunderte, aber auch der traditionelle Fassanstich bei zahlreichen Festen. "Bier ist ein Transportmittel der Kultur", ist Müller überzeugt.

Neuburger Juliusbrauerei schreibt Preis der bayerischen Bierkultur aus

Der Preis der bayerischen Bierkultur kann an alle Bürgerinnen und Bürger vergeben werden, die sich mit dieser Bierkultur identifizieren. Wer besondere Erlebnisse mit dem Kultgetränk verbindet, egal ob Verein, Privatperson oder Firma, kann sich bewerben. Dafür reicht ein Foto oder kurzer Text, der klarmacht, warum Bier für die jeweilige Person so besonders ist und wie durch verschiedene Veranstaltungen oder Treffen die bayerische Biertradition am Leben gehalten wird.

Als Preise winken eine Urkunde und Fassbierpreise vom Bier aus dem neuen Sudhaus des Juliusbräu. Darum wird die erste Preisverleihung im September 2024 mit dem Sudhausfest im Juliusbräu stattfinden. Final wird eine Jury entscheiden, wer sich über den Preis der bayerischen Bierkultur freuen darf. In der Jury sitzen unter anderem Gabriele Bauer, Chefin der Brauerei, Stadtkapellmeister Alexander Haninger und Vertreter der beiden Tageszeitungen. Damit die Jury Zeit zur Bewertung der Vorschläge hat, ist der Bewerbungsschluss der 15. August 2024. Die Mailadresse der Brauerei lautet info@juliusbraeu.com. Über zahlreiche Bewerbungen freuen sich der Stiftungsrat, die Brauerei und die Jury. (AZ)

