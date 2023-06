Neuburg

17:00 Uhr

Bühne statt Auto: In Neuburg soll der Parking Day zurückkommen

In der Neuburger Innenstadt soll der Parking Day veranstaltet werden. Dafür werden einige Parkplätze umgenutzt, ähnlich dem Beispiel, wie es Tchibo in der Schmidstraße dauerhaft macht.

Plus In der Neuburger Innenstadt sollen für einen Tag Autos weichen und kleine Bühnen aufgebaut werden. Denn die Agenda 21 plant den Parking Day – zusammen mit einem anderen Highlight.

Ein winziger Golfplatz, Auftritte der Stadtkapelle oder Musik-Workshops: Eine bunte Mischung an Angeboten könnten für einen Tag ein paar Autos vertreiben. Denn die Agenda 21 plant am 15. September, dem sogenannten Parking Day, mehrere Aktionen in der Neuburger Innenstadt. Dann werden Parkplätze umfunktioniert und geben Raum für Künstler, Unternehmer oder Gastronomen, die mit besonderen Angeboten zahlreiche Besucher und Besucherinnen in die Innenstädte locken sollen. Der Vorschlag lag dem Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung vor.

Bereits seit 2005 gibt es den Parking Day, der damals in San Francisco ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich handelte es sich dabei um ein Werbeprojekt für die Nachhaltigkeit. Bevorzugt sollten an den Parkplätzen kleine Oasen entstehen, die zum Verweilen in der Innenstadt einladen. Seitdem haben sich international zahlreiche Städte an der Aktion beteiligt, auch Neuburg hatte sich 2016 erstmals für eine Teilnahme entschieden. Damals wurden in der Schmidstraße, Mazillisstraße, Rosenstraße und Färberstraße insgesamt fünf Parkplätze umgestaltet. Entstanden sind in den kleinen abgegrenzten Bereichen Grün- und Aufenthaltsflächen.

