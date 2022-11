Christkindlmarkt und Schlossweihnacht: Es weihnachtet in Neuburg

Am Freitag starten in Neuburg der Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz und die Schlossweihnacht des Verkehrsvereins. Was nach zwei Jahren Corona-Pause geboten ist.

Er gilt als Herzkammer der Oberen Stadt und wurde schon von Bundespräsidenten als einer der schönsten Plätze Deutschlands betitelt. Die Rede ist vom prächtigen Karlsplatz in Neuburgs historischer Altstadt. Und genau hier veranstaltet die Stadt Neuburg nach zwei Jahren Corona-Zwangspause am zweiten und dritten Adventswochenende den Christkindlmarkt, der auf eine 30-jährige Tradition zurückschaut. Der Neuburger Christkindlmarkt besteche vor allem durch die reizvolle Lage sowie die beschauliche und heimelige Atmosphäre, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Vor allem die Liebhaber von echtem Kunsthandwerk und allerlei Selbstgemachtem kommen demnach voll auf ihre Kosten. An insgesamt 26 Ständen werden unter anderem Keramikartikel, Christbaumkugeln, weihnachtliche Dekoration, Holzspielzeug, Wollartikel und Schmuck angeboten. Für die Gaumenfreuden sorgen bewährte und begehrte Angebote wie Bratwürste, Schupfnudeln, Rahmfleck, Lebkuchen und Plätzchen und natürlich original heiße Maroni.

Christkindlmarkt auf dem Neuburger Karlsplatz startet

Direkt am Karlsplatz ist auch das altehrwürdige Rathaus zu finden und genau dort veranstaltet das Kulturamt der Stadt Neuburg im sogenannten Fletz die Lebende Weihnachtswerkstatt. Hier zeigen heuer Kunsthandwerker aus der Region ihre besonderen Handwerkskünste und bieten ihre edlen Produkte auch zum Kauf an. Darüber hinaus erwarten die Besucher Musikgruppen, Gesangsdarbietungen und ein großer Lichterzauber.

Nach der gelungenen Premiere 2019 dürfen sich die kleinen Gäste heuer wieder auf den BRK-Wichtelhof des Bayerischen Roten Kreuzes freuen. So kann im Freibereich der benachbarten Maria-Ward-Realschule unter Anleitung und Betreuung nach Lust und Laune gebastelt und gewerkelt werden. Im Fokus stehen passend zum Advent natürlich vorweihnachtliche Basteleien.

Untergebracht ist die kreative Kinderwerkstatt in einem geräumigen und weihnachtlich dekorierten Pavillon. Die Aktion ist kostenfrei und findet zu folgenden Zeiten statt:

Freitag und Samstag, 2. und 3. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 4. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr

Freitag und Samstag, 9. und 10. Dezember von 16 Uhr bis 19 Uhr

Sonntag, 11. Dezember von 14 Uhr bis 19 Uhr

Geöffnet ist der Christkindlmarkt am Karlsplatz am zweiten und dritten Adventswochenende (2. bis 4. und 9. bis 11. Dezember). Am Freitag von 16 Uhr bis 21 Uhr, am Samstag von 15 Uhr bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Das ist bei der Neuburger Schlossweihnacht geboten

Viele Absagen und trotzdem ein attraktives Angebot – so beschreibt der Verkehrsverein Freunde der Stadt Neuburg seinen Weihnachtsmarkt im Schlosshof. Die Schlossweihnacht läuft parallel zum Christkindlmarkt am Karlsplatz, beide starten an diesem Freitag. Damit gibt es in Neuburg gleich drei Weihnachtsmärkte, wenn man das Geschehen am Schrannenplatz mit dazurechnet. Von Überfrachtung könne keine Rede sein, findet Marktvogt Friedhelm Lahn, "unsere Veranstaltung ist eine Ergänzung und ein verbindendes Element der Neuburger Weihnacht".

Es wäre wohl auch schade, wenn im Arkadenhof und in der Dürnitz gar nichts stattfände. Der Verkehrsverein hat beide Säle von der Schlösserverwaltung gemietet und rund 50 Händler und Kunsthandwerker für die beiden Wochenenden verpflichtet. Einige Fieranten haben in der Corona-Zeit ihr Gewerbe aufgegeben, dazu kamen kurzfristig zwei Absagen und Krankheitsfälle. "Unser Angebot steht aber", betont Vereinschef Friedhelm Lahn, "wir haben eine gute Mischung beieinander." Es gebe neben Verpflegung kleine Geschenke, Schmuck, Bilder, Seifen, Christbaumkugeln, Felltextilien, Spielzeug und Holzschnitzwerk zu kaufen. Ein Drechsler zeige sein Handwerk, ein Ableger der Wichtelhütte stehe im Schlosshof, und die "Fleißigen Bienchen" verkaufen Plätzchen für die Kartei der Not.

Die Schlossweihnacht des Verkehrsvereins ist mit kulturellen Angeboten verbunden, hier ein Auftritt der Finkensteiner Alphornbläser. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Ein großes Geschäft macht der Verein mit seinem Engagement nicht, zumal er auch Mietgebühr bezahlen muss. Man sehe es vielmehr im Gesamtzusammenhang einer attraktiven und ansprechenden Adventszeit in Neuburg. Der Verkehrsverein unterstütze den Stadtbauhof beim Aufbau des Christkindlmarktes, der vorwiegend als Holzbuden besteht, die der Stadt verkauft worden sind. Der Verkehrsverein hatte den Christkindlmarkt "erfunden", weiterentwickelt und 2018 aufgegeben. Ein Grund dafür war die Verweigerung des Stadtrates einer Ausdehnung des Marktes auf die Amalienstraße. 2019 mussten Stadt und Stadträte selber organisieren, dann kam die Pandemiepause. 2022 geht wieder alles Hand in Hand.

Mit der Belebung des Schlosshofes wollte der Verein auch verhindern, dass ein kommerzieller Betreiber das Terrain belegt. Die Öffnungszeiten sind mit dem Christkindlmarkt abgestimmt: zwei Wochenenden vom 2. bis 4. und vom 9. bis 11. Dezember, Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr. Der Verein bewirbt seine Veranstaltung als "einen zauberhaften Weihnachtsmarkt in einem der schönsten Schlösser Bayerns".

Marktvogt Friedhelm Lahn wird zwischenzeitlich vielleicht auch einen Blick auf die Verlosung am unteren Weihnachtsmarkt werfen. Nachdem er derzeit "autolos" ist und lange auf einen Neuwagen warten muss, käme ihm der Hauptgewinn, ein Skoda, sehr gelegen. (AZ, rew)