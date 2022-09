Neuburg/Darwin

Halbzeit für das Neuburger Geschwader in Down Under

Plus Vor knapp einem Monat ging es für das Neuburger Luftwaffengeschwader zur Mission „Rapid Pacific“ in den Indopazifik. Die Übung „Pitch Black“ ist geschafft und Kommodore Gordon Schnitger zieht eine erste Zwischenbilanz.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Innerhalb von 24 Stunden mit den Eurofightern in den indopazifischen Raum zu verlegen: Das war das Ziel der deutschen Luftwaffe im Rahmen der Mission „Rapid Pacific“ – und es hat erfolgreich geklappt. Am 15. August starteten sechs Maschinen vom Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg-Zell ans andere Ende der Welt. Nach Zwischenstopps in Abu Dhabi und Singapur ist die Truppe mittlerweile in Australien angekommen. Die erste multinationale Übung „Pitch Black“ ist vorbei, am Montag geht es weiter mit „Kakadu“. Oberst Gordon Schnitger, Kommodore des Neuburger Verbands, zieht nun ein Zwischenfazit – und ist mächtig stolz.

