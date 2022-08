Mission "Rapid Pacific": Neuburger Soldaten treffen auf Aborigines

Mission „Rapid Pacifc“: Alle sechs Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 sind in Australien angekommen. Am Montag startet die erste Übung. Wie die Truppe empfangen wurde und was nun ansteht.

Es ist vollbracht und die Luftwaffe ist mehr als stolz auf ihre Truppe: Am Wochenende haben die sechs Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg das andere Ende der Welt erreicht – und damit das Ziel der Mission „Rapid Pacific“, nämlich binnen 24 Stunden in den indopazifischen Raum zu verlegen, erreicht. Die sechs Piloten sind mit ihren Maschinen wohlbehalten im australischen Darwin gelandet und starten heute mit „Pitch Black“ in die erste multinationale Übung. Der Empfang der Soldatinnen und Soldaten aus den 17 teilnehmenden Ländern in Down Under war ein besonderer.

Ein Vertreter der Aborigines entfachte eine Räucherzeremonie für die Soldatinnen und Soldaten, die böse Geister abwehren soll. Foto: Max-Joseph Kronenbitter

An Mariä Himmelfahrt fiel auf dem Fliegerhorst Neuburg-Zell der Startschuss und für die sechs Eurofighter ging es auf den Weg in Richtung Australien (wir berichteten). Auch wenn alle Beteiligten wohlbehalten am anderen Ende der Welt angekommen sind, gab es dennoch einen kleinen Wermutstropfen. Wegen hydraulischer Probleme musste der eigens für die Mission aufwendig folierte „Air Ambassador“ in Abu Dhabi zunächst auf dem Boden bleiben. Doch die aus dem Neuburger Luftwaffengeschwader angereiste Reparatur-Crew hat hervorragende Arbeit geleistet und er konnte wieder starten.

Mission "Rapid Pacific": Neuburger Soldatinnen und Soldtan treffen auf Aborigines

Der Empfang der Crew von ihren australischen Gastgebern „war wirklich toll“, berichtet Oberstleutnant Max-Joseph Kronenbitter, der mitverantwortlich für die gesamte Pressebegleitung der Mission vor Ort ist, gegenüber unserer Redaktion. Neben zahlreichen neugierigen Blicken auf den „Air Ambassador“ – „wir sind die Einzigen, mit einer Sonderfolierung“ – sei es vor allem eine Rede gewesen, die „wirklich unter die Haut ging“, sagt Kronenbitter. So sprach ein Vertreter der australischen Ureinwohner, der Aborigines, den Soldatinnen und Soldaten aus den verschiedenen Ländern seinen Dank und Respekt aus. „Er betonte dass er diese Mission und damit den Beitrag der internationalen Luftwaffe sehr hoch anrechne und ihn als wichtigen Beitrag für Frieden und Sicherheit sieht“, berichtet der Oberstleutnant.

Der sonderfolierte "Air Ambassador" auf dem Weg nach Australien. Foto: Luftwaffe

Teil der Begrüßung war laut Kronenbitter auch eine sogenannte „Smoking Ceremony“, eine Räucherzeremonie und zugleich ein uralter Brauch unter den Aborigines. Dabei werden einheimische Pflanzen verbrannt, um den Körper vor bösen Geistern zu schützen – „vor den Augen von rund 300 Teilnehmern der ersten Übung ,Pitch Black’ – das war wirklich sehr beeindruckend“. Von Uncle Bill, ebenfalls ein Vertreter der Ureinwohner, gab es noch ein Willkommensgeschenk, er überreichte ein eigens für die Mission angefertigtes Bild.

Sechs Eurofighter landen sicher im Zuge von "Rapid Pacific" in Australien

Am Montag heißt es dann „ready for take off“ und mit „Pitch Black“ startet die erste von insgesamt zwei multinationalen Übungen am Himmel über Australien. „Die ersten beiden Tage dienen vorerst der Eingewöhnung, um sich kennenzulernen, heranzutasten und sich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut zu machen“, erklärt Kronenbitter. Erst an Tag drei der bis zum 7. September dauernden Übung werden dann Manöver geprobt, bei welchen gemeinsame Luftoperationen trainiert werden. „Dabei geht es aber nicht immer nur um das Training und damit die Vorbereitung für den eventuellen Luftkampf“, betont der Oberstleutnant. Vielmehr würden auch beispielsweise Luftbetankungen oder die Begleitung von Transportflugzeugen, etwa bei einer Evakuierungsmission, geübt.

Uncle Bill und Oberst Gordon Schnitger in Darwin. Foto: Max-Joseph Kronenbitter

Bevor dann von 12. bis 26. September die zweite Übung namens „Kakadu“ auf dem Programm steht, sind unter anderem noch zwei Ereignisse geplant, die sich besonders an die Bevölkerung richten. So steht eine Air-Show mit spektakulären Manövern über dem Strand von Darwin an sowie ein sogenannter „Open Day“, eine Art großes Volksfest, bei dem sich die einzelnen teilnehmenden Nationen, darunter neben Deutschland und Australien auch Japan, Indien und Südkorea, vorstellen und mit eigenen Ständen vertreten sind. „Und unsere Truppe hat dafür natürlich die Lederhosen eingepackt“, sagt Kronenbitter und lacht.