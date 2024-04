Das sind die Gewinnerinnen der Ostereier-Malaktion der Neuburger Rundschau

Die NR hat das schönste, selbst bemalte Osterei gesucht. Jetzt stehen die Gewinner fest.

Zwei glückliche Gewinnerinnen gibt es für das NR-Gewinnspiel an Ostern. Elin Demirtas aus Neuburg und Paula Appel aus Oberhausen haben bei unserem Voting mit Abstand die meisten Stimmen bekommen. Weil die Stimmenanzahl aber so nah beieinander lag, hat sich die Redaktion dazu entschlossen, beiden Mädchen den Gewinn zu spendieren: einen freien Eintritt für die ganze Familie im Dinosaurierpark in Denkendorf.

Elin hatte ihr Osterei in ein freches, gelbes Kücken samt Federn verwandelt. Für Paula ging es an Ostern um das schöne Wetter - also malte sie kurzerhand gleich zwei Sonnen auf ihr Ei. Die NR bedankt sich bei allen Kindern, sich an dem kleinen Wettbewerb beteiligt haben. Den jungen Gewinnerinnen wünschen wir einen tollen Tag mit ihren Familien im Dinosaurierpark. (AZ)





10 Bilder Online-Voting: Welches ist das schönste Osterei? Foto: Barbara Wild

