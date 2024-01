Neuburg

Defekte Sauna und kein Strudel: Warum ist im Parkbad so viel kaputt?

Plus Außensauna außer Betrieb, Ebbe statt wirbelndem Strudel im Außenbecken und keine blubbernden Massageliegen: Im Neuburger Parkbad häufen sich die Defekte. Was ist los?

Ein alter Spruch besagt, dass Scherben Glück bringen. Das mag sein, doch für passionierte Saunagänger in Neuburg dürfte der Anblick des Scherbenhaufens keine Glücksgefühle hervorrufen. Die Rede ist von der Außensauna im Neuburger Parkbad, seit 4. Januar ist sie außer Betrieb, die Glastür ist zerbrochen. Und auch im Außenbecken funktioniert manches nicht mehr. Was ist los?

Das Außenbecken im Neuburger Parkbad zieht die Wasserratten an. Doch ohne Strudel und Wasserfall macht das Planschen nur halb so viel Spaß, beides ist momentan außer Betrieb. Foto: Andreas Zidar

Pünktlich zum Start ins neue Jahr ist die Glastür der Außensauna "in tausend kleine Stücke zersprungen", sagt Andreas Bichler, stellvertretender Leiter der Neuburger Stadtwerke und als Bereichsleiter für das Parkbad zuständig. Seither ist die Anlage außer Betrieb. Das soll natürlich kein Dauerzustand sein, "wir haben bereits eine provisorische Tür bestellt, die wir einsetzen werden". Diese wird laut Bichler an diesem Mittwoch geliefert. "Und wir hoffen, dass wir die Sauna dann auch gleich am Mittwoch wieder in Betrieb nehmen können." Eine neue Glastür sei ebenfalls bereits bestellt, "aber hier dauert die Lieferung natürlich länger". Warum das Glas der Tür allerdings zerbrochen ist, kann Bichler nicht erklären. "Wir wissen es leider nicht."

