Neuburg

vor 40 Min.

Der Birdland Jazzclub zeigt, wie spannend Stille sein kann

Im Birdland Jazzclub in Neuburg zeigte Philipp Schiepek sein Können an der Gitarre.

Plus Henning Sieverts und Philipp Schiepek zelebrierten im Birdland Jazzclub in Neuburg die hohe Kunst der leisen Töne. Wie sie das anstellten und wie das Publikum reagierte.

Von Tobias Böcker Artikel anhören Shape

Im besten Falle ist das Duo ein Zwiegespräch auf Augenhöhe, wohl balanciert in je aktiver und zuhörender Rolle. Wobei zweiterer häufig fast größere Bedeutung zukommt als der jeweils führenden Stimme. So trug denn auch bereits das erste Stück des Freitagabends im Birdland Jazzclub in Neuburg den Titel "Das helle Hören".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen