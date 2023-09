Der VdK Neuburg ehrt Mitglieder für jahrzehntelange Treue

Der VdK Neuburg ehrt insgesamt 173 Mitglieder für jahrzehntelange Treue. Außerdem blickt der Sozialverband zurück und stellt zur Landtagswahl Forderungen an die Politik.

Der VdK-Ortsverband Neuburg hat treue Mitglieder geehrt. Im Rahmen der Mitgliederversammlung war auch eine Neuwahl des Schatzmeisters erforderlich geworden, da Wilfried Dreikandt aus persönlichen Gründen das Amt niedergelegt hatte. Seine Geschäfte hat er bis zur Mitgliederversammlung fortgeführt.

Nach den Grußworten des Sozialreferenten Ralph Bartoschek, der in Vertretung für OB Bernhard Gmehling anwesend war, und der Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke hat im weiteren Verlauf auch der stellvertretende Kreisvorsitzende des VdK, Simon Euringer, ein Grußwort gesprochen. 65 Teilnehmende, darunter der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Roland Weigert, der Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber, die stellvertretende Landrätin Rita Schmidt und die Bezirksrätin Martina Keßler, waren der Einladung gefolgt.

VdK Neuburg ehrt Mitglieder für jahrzehntelange Treue

Die erste Vorsitzende Heidrun Weickum thematisierte in ihrer Rede aus ihrer Sicht die wichtigsten Forderungen des VdK zur Landtagswahl am 8. Oktober. Armut in Bayern, insbesondere bei Frauen im Rentenalter und bei Kindern, Inflation und Nahrungsknappheit, Kosten für Mieten, sowie Strom und Heizkosten, die Kindergrundsicherung zur Armutsbekämpfung bei Kindern waren die Themen, die an die Politiker gerichtet sind. Nicht vergessen dürfe man in diesem Zusammenhang auch die pflegenden Angehörigen. Tagespflegeeinrichtungen sollten ausgebaut und mehr Kurzzeitpflegeplätze eingerichtet werden, damit die Angehörigen ihrer Beschäftigung nachgehen können und einer Verarmung der Angehörigen entgegengewirkt werden kann. Von der Verarmung seien in der Regel Frauen betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Dauerbrennerthema sei demnach die Barrierefreiheit. Diese hätte in Bayern bis 2023 abgeschlossen sein sollen. Das Ziel wurde laut Mitteilung jedoch weit verfehlt. Barrierefreiheit sei in vielen Bereichen, wie etwa öffentlichen Gebäuden, ÖPNV, Gesundheitseinrichtungen und Wohnungsbau, unumgänglich.

Im Anschluss erhielten die Anwesenden den Tätigkeitsbericht seit der Wahl des Vorstands im August 2022. Infostände, die Weihnachtsfeier und ein Spaziergang im Sehensander Forst wurden durchgeführt, sowie die Gründung einer Gehfußballabteilung beim SC Feldkirchen angestoßen. Hinweise auf künftige Aktivitäten folgten, insbesondere auf die am 17. Dezember im Rödenhof stattfindende Weihnachtsfeier. Die erste Vorsitzende dankte allen Vorstandsmitgliedern, dem Kreis- und Landesverband sowie ganz besonders der Kreisgeschäftsstelle für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei den anfallenden Tätigkeiten.

Das fordert der VdK Neuburg von der Politik

Den Finanzbericht trug die Kreisgeschäftsführerin Sandra Andritschke vor. Heidrun Weickum erläuterte den Anwesenden anschließend größere Ausgaben. Der bisherige Schatzmeister konnte aus privaten Gründen nicht selbst teilnehmen. Der Revisionsbericht wurde vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden durchgeführt. Es gab keinerlei Beanstandungen und er dankte dem gesamten Vorstand für die Tätigkeit und Wilfried Dreikandt für seine äußerst gute Führung der Kassengeschäfte. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Die Wahl des Schatzmeisters folgte. Als Kandidatin stellte sich Monika Wienes zur Verfügung. Wienes wurde von den 57 anwesenden wahlberechtigten Mitgliedern einstimmig gewählt. Simon Euringer und Heidrun Weickum führten anschließend die Ehrungen durch. Insgesamt standen 173 Ehrungen an. Aufgrund der großen Zahl wurden die Urkunden für zehn und 20 Mitgliedsjahre mit einem Anschreiben an die Geehrten versandt. Mitglieder mit einer Mitgliedschaft von 30, 40, 50 und 60 Jahren wurden zur Mitgliederversammlung eingeladen. Persönlich wurden geehrt: Gerlinde Winter (30 Jahre Mitgliedschaft im VdK), Hertha Ertlschweiger (30 Jahre) und Gerda Guretzky (40 Jahre). (AZ)