Der Verschönerungsverein sucht Nachwuchs

Gesteinslehrpfad, Kneipp-Becken, Kräutergarten - der Verschönerungsverein Neuburg tut viel für eine schönere Stadt. Doch es fehlt an jungen Leuten, die sich engagieren.

Während viele Vereine während der Corona-Pandemie ihre Aktivitäten fast vollständig einstellen mussten, war der Verschönerungsverein Neuburg weiterhin aktiv. Vorsitzender Axel Kalkowski sammelte weiterhin Gestein um Gestein und so konnte der Verein im August 2022 zum 30-jährigen Bestehen des Vereins seit Wiedergründung im Jahre 1992 den Gesteinslehrpfad an der Oberen Schanz mit vielen Ehrengästen einweihen.

Bettina Häring, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, die die Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag leitete, lobte in ihrem Jahresbericht den derzeit in Reha befindlichen Vorsitzenden für seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein. In ihrem Rückblick auf das Jahr 2022 erinnerte sie an zahlreiche Projekte und Aktionen. Die Vulkanausstellung im Ottheinrichturm, das Wassertretbecken beim Spielplatz am Graben, das auf Anregung des Verschönerungsvereins und nach jahrelangem appellieren an die Stadt endlich neu errichtet und eingeweiht wurde, und das täglich vom Verschönerungsverein gesäubert wird. Die aufwendige Pflege des Kräutergartens, die zahlreichen Führungen und geführten Wanderungen und vieles mehr.

Scherenschnitt von Josy Meidinger. Foto: Winfried Rein

Der Verschönerungsverein Neuburg funktioniert nur mit engagierten Mitgliedern

Sehr herzlich bedankte sich Häring bei allen Helferinnen und Helfern, die das alles möglich gemacht hatten und auch weiterhin dem Verein mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch für das Jahr 2023 sind zahlreiche Projekte geplant, wie die Renovierung eines Feldkreuzes in Feldkirchen und das Aufstellen einer von Steinmetz Holzapfel gestifteten Stele. Häring betonte immer wieder, dass all das nicht ohne engagierte Mitglieder geht. „Es wäre schön, wenn wir auch junge Leute für das Engagement in unserem Verein begeistern könnten.“

Auch das Thema Josy Meidinger bewegte nach wie vor die anwesenden Mitglieder. Ex-Kreisheimatpfleger Dr. Manfred Veit bedauerte, dass die leer stehenden Stockwerke im Schloss trotz heftiger Bemühungen für eine Dauerausstellung nicht zur Verfügung stünden und somit die Werke Meidingers und auch der Wunsch des Erblassers nicht ausreichend gewürdigt werden können. Ein Scherenschnittmuseum von überregionaler Bedeutung wäre für Neuburg und die Region eine Bereicherung. (AZ)