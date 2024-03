Neuburg

06:30 Uhr

Descartes-Ausbau: Schulleiter sieht sich vom Landrat falsch dargestellt

Plus Descartes-Schulleiter Peter Seyberth will die Darstellung des Landrats zum Ausbau des Gymnasiums nicht stehen lassen. Er meldet sich aus dem Oster-Urlaub zu Wort.

Von Barbara Wild

Peter Seyberth verbringt die Osterferien in den Bergen. Er könnte die freien Tage nutzen, um mal nicht an seine Schule, das Descartes Gymnasium in Neuburg, zu denken, sondern wie geplant auf Skitour gehen. Doch es wurmt ihn zu sehr, dass er in der Diskussion um einen Ausbau des Gymnasiums aus dem Landratsamt den schwarzen Peter zugeschoben bekommen hat. Er fühlt sich falsch dargestellt und möchte ein paar Dinge klarstellen. Seine Botschaft kommt per Video-Anruf aus dem Urlaubsort.

Seyberth macht klar, dass er stets der Meinung gewesen sei, dass das Gymnasium so zügig wie möglich ausgebaut werden müsste. Deshalb habe er sich auch öffentlich gegen den Sparkurs gestellt. "Es gibt keine Kehrtwende meinerseits", sagt Seyberth. Er habe seine Einstellung nicht geändert.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

