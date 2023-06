Neuburg

Die Altstadt verwandelt sich: Aufbau für das Schloßfest in vollem Gange

Das Neuburger Schloßfest steht kurz bevor. In der Altstadt arbeiten zahlreiche fleißige Helfer am Aufbau der Buden und Attraktionen.

Plus Bald beginnt das Neuburger Schloßfest. Die Altstadt verwandelt sich Stück für Stück in die Kulisse für das Spektakel. An allen Ecken wird bereits fleißig aufgebaut.

Hier wird gehämmert, da geschraubt, an anderer Stelle werden Knoten geknüpft und Streben befestigt. Mittlerweile kann man es in der Oberen Altstadt von Neuburg nicht mehr übersehen: Das Schloßfest steht kurz bevor. Am Wochenende werkelten zahlreiche Helferinnen und Helfer an großen und kleinen Ständen und ließen durch die Straßen erste Schloßfest-Luft wehen.

Fast kann man durch die Altstadt bereits eine komplette Schloßfest-Runde drehen. Zwischen Marstall und Theater hilft ein grüner Gabelstapler dabei, das meterlange Holzdach aufzusetzen, das einen der Zehrstände im Eingangsbereich des Geländes krönt. Schon von Weitem hört man die Beteiligten auf dem Dach eine Schraube nach der anderen befestigen. In der prallen Sonne arbeiten sie schon seit dem Vormittag, um den Stand möglichst schnell in Form zu bringen.

