Die Free Actors Guild zeigt im neu eröffneten Kunstwerk ihre Vielseitigkeit

Plus Die Free Actors Guild eröffnet ihr Kunstwerk in der Neuburger Innenstadt. Die Feier wird zum unterhaltsamen Mitmach-Spektakel und lässt auf eine Fortsetzung hoffen.

Von Anna Hecker

Man nehme ein wenig Zauberei, eine Portion Musik, ein ordentliches Stück Theater und eine gute Prise Humor - was dabei herauskommt, ist wohl die perfekte Mischung für ein gelungenes Bühnenprogramm. Diesmal war diese Bühne gleich ein ganzes Gebäude. Drei Räume verwandelten sich in der Neuburger Innenstadt zum ersten Mal hochoffiziell in das Kunstwerk der Free Actors Guild. Der Kreativraum ist die neue (und auch alte) Heimat des Vereins. Ein Grund, zu zeigen, was sich alles hinter den Kulissen der Künstlervereinigung abspielt.

Vor rund vier Jahren wurde der Verein aus der Wiege gehoben, offen für jedwede kreativen Darsteller und Darstellerinnen aus Neuburg. Man wollte einen Rahmen für besondere Projekte schaffen, schnell kristallisierten sich die drei Bereiche Chor, Schauspiel und Tanz heraus. Wer möchte, kann sich in allen Bereichen austoben, andere Teilnehmer gehören nur einer Kategorie an. So viel Kreativität braucht natürlich Platz. Bisher zeigte die Free Actors Guild ihre Projekte vor allem auf der Bühne des Studienseminars. Das kleine Theater soll zwar künftig auch weiter eine Spielstätte des Vereins bleiben, für deutlich mehr Projekte wurde aber nun das Kunstwerk im ehemaligen Studio Marrakesch hergerichtet.

