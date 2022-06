Neuburg

Die Online-Tickets fürs Brandlbad sollen kommen

Plus Das Neuburger Freibad startet in eine neue Saison ohne Corona-Beschränkungen. Das Wetter entscheidet über die Besucherzahlen in den Pfingstferien.

Von Anna Hecker

Die Freibadsaison in Neuburg ist in vollem Gange. Seit Mitte Mai dürfen sich die Wasserratten wieder in den Becken unter freiem Himmel austoben. Denn die Beschränkungen, die im vergangenen Jahr für großen Ärger gesorgt hatten, sind vorerst Geschichte. Das bedeutet, dass wieder unbeschränkt Gäste in das Brandlbad kommen dürfen und auch die Aufenthaltsdauer ist so lange möglich, wie man möchte.

