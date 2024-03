Drei Projekte des Brückenkollektivs sollen gefördert werden

Das Neuburger Brückenkollektiv stellt einen Förderantrag für drei geplante Kulturveranstaltungen. Der Kulturausschuss debattiert über die Höhe der Förderungen.

Ein bisschen etwas Neues, etwas Bekanntes und eine wiederentdeckte Idee hatte das Neuburger Brückenkollektiv in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses im Gepäck. Für drei Projekte im Laufe des Jahres beantragte der Verein Zuschüsse. Wie hoch diese sein sollen, sorgte im Gremium für Diskussionen.

Die Best-Book-Desgin-Ausstellung im Marstall Foyer, die bereits im vergangenen Jahr zahlreiche Besucher anlockte, soll es auch heuer wieder geben. Um die Ausstellung durchführen zu können, beantragte das Brückenkollektiv 5010 Euro. Außerdem soll ein Sommerkino mit Kurzfilmen zahlreiche Besucher in den Burgwehr-Garten locken. Dort sollen am 12. und 13. Juli Kurzfilme unter freiem Himmel gezeigt werden. Für diese Veranstaltung wünschte sich der Verein eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 1235 Euro. Als drittes Projekt stellte das Brückenkollektiv eine Lichtinstallation im Nadelöhr vor, die während der Veranstaltung von Wort-Klang-Bild am 5. Oktober stattfinden soll. Dafür hoffte der Verein auf einen Zuschuss in Höhe von 1100 Euro. Insgesamt stand damit eine Summe von 7345 Euro im Raum.

Brückenkollektiv beantragt Förderungen für drei Kulturprojekte

Schnell zeichnete sich ab, dass sich keine Mehrheit für diese Summe finden wird. Zwar stellte Nina Vogel (Die Grünen) den Antrag, dem Verein die komplette Summe zu bewilligen, dies wurde jedoch abgelehnt. Stattdessen stand eine Gesamtsumme von 5100 Euro im Raum, für die Best-Book-Design-Ausstellung eine Gesamtsumme von 3000 Euro, für das Sommerkino 1000 Euro und für die Lichtinstallation 1100 Euro.

Nach Antrag von Gabriele Kaps (CSU) wurde die Summe für die Ausstellung im Marstall um 500 Euro erhöht, außerdem für das Sommerkino um 200 Euro, weil die Miete für den Burgwehr-Garten erlassen wird. Damit werden die drei Projekte insgesamt mit 5800 Euro gefördert.

