Drei Rohrbrüche an gleicher Stelle: Jetzt reagieren die Stadtwerke Neuburg

Nach dem Wasserrohrbruch am Wochenende in der Monheimer Straße ziehen die Stadtwerke Konsequenzen. Wie Bereichsleiter Ernst Reng mitteilt, war es das dritte Mal in wenigen Jahren, dass es an dieser Stelle zu einem Rohrbruch kam.

Der neuerliche Vorfall sei exakt an der Stelle passiert, an der man vor etwa zwei Jahren bereits ein Rohrstück nach einem Bruch ausgetauscht hatte. „Da liegt irgendetwas im Argen“, vermutet Reng. Offenbar besteht in diesem Bereich ein Spannungsproblem. Möglicherweise kommt es durch den Verkehr zu Bewegungen, die die Rohre belasten, so Reng.

Er möchte nun ein Rohr aus einem anderen Material verwenden. Bisher waren die Leitungen dort aus Polyvinylchlorid (PVC). Ein solches Material hat man auch nach dem Vorfall am Wochenende wieder eingebaut. „Es musste schnell gehen“, betont Reng. Doch um das Problem an dieser Stelle dauerhaft zu beheben, will er auf Rohrstücke aus Polyethylen (PE) umsteigen. Dies sei ein weicherer Werkstoff, der resistenter gegen Bewegungen sei. Die größere Sanierungsaktion soll im Frühjahr starten, sobald es die Witterung zulässt. Verkehrsteilnehmer müssen sich dann auf eine halbseitige Sperrung der Straße einstellen.

