E-Bike wird demoliert: Neuburger Polizei sucht nach Zeugen

Vor zwei Wochen wurde in Neuburg ein E-Bike demoliert. Die Polizei sucht nach einem Zeugen.

Am Parkplatzes einer Sportanlage in der Matthias-Bauer-Str. in Neuburg stellte ein 65-jähriger Neuburger am 09.05.2024 sein Pedelec-Fahrrad abgesperrt ab. Als der Mann am nächsten Morgen sein Rad abholen wollte, sah er im Bereich des Kreisverkehrs, kurz vor der Sportanlage, einen ihn unbekannten Mann, der besagtes Fahrrad gerade Richtung Sportanlage schob, wo der 65-Jährige das Rad abgeschlossen hatte. Der Mann gab ihm gegenüber an, das Fahrrad gefunden zu haben und am Parkplatz abstellen zu wollen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 175 cm groß, dunkle Haare, Bart. Der 65-Jährige stellte im weiteren Verlauf Beschädigungen in der Größenordnung von mehreren hundert Euro an seinem Pedelec fest. Die Polizeiinspektion Neuburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer sachdienliche Angaben machen kann, möge sich bitte mit der PI Neuburg unter der Tel. 08431/67110 in Verbindung setzen. (AZ)