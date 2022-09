Neuburg

12:00 Uhr

Löschen und Gießen - mit Poolwasser aus dem Neuburger Brandlbad?

Ein Freibad im hessischen Bad Schwalbach lässt das nach dem Sommer nicht mehr benötigte Wasser von Feuerwehren, Gärtnereien und Landwirten abholen. Könnte das auch in Neuburg funktionieren?

Plus Ein Freibad in Hessen macht es vor: Dort nutzen Feuerwehr und Landwirte das Wasser. Ob das auch in Neuburg möglich wäre und wie Brunnen künftig helfen könnten.

Von Laura Gastl und Anna Hecker Artikel anhören Shape

Diesen Sommer war es nicht mehr zu übersehen: Die lange und starke Hitze ist eine echte Bedrohung für die Natur. Auch in Neuburg kam die Gärtnerei gar nicht mehr mit dem Bewässern der Pflanzen hinterher und dann stellt sich auch noch die Frage, ob das Wasser in Zukunft überhaupt reicht. Bereits jetzt wird darüber nachgedacht, wie Wasser möglichst nachhaltig verwendet werden kann und wie Quellen erschlossen werden können, um nicht mehr das Leitungswasser für das Gießen verwenden zu müssen. Zwei Ideen drehen sich um das Freibad und um Brunnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .