Neuburg

18:00 Uhr

Eine starke Frau führt den Neuburger Jagdverein an

Christine Liepelt übernahm nach 138 Jahren männlicher Vorsitzender die Führung des Neuburger Jagdschutzvereins. Mit ihrem Hund Bob geht sie in den Wäldern bei Rohrbach auf die Jagd. Das Revier wird von ihrem Onkel gepachtet.

Plus In Führungspositionen sind Frauen immer noch kaum vertreten. Wir stellen starke Frauen vor, die an der Spitze stehen. Diesmal erzählt Christine Liepelt.

Von Anna Hecker

Jägerinnen gibt es nicht! Christine Liepelt, Vorsitzende des Neuburger Jagdschutzvereins, sagt diesen Satz mit voller Überzeugung. Doch damit meint sie keineswegs, dass es keine weiblichen Jäger gibt – ganz im Gegenteil. Egal ob Frauen oder Männer, das Geschlecht zähle bei Jägern nicht. Und so halte sie auch nichts von der sprachlichen Trennung. „Bei uns gibt es nur Jäger. Punkt.“

