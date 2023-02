Neuburg

Empörung über Parkplatz-Gebühren: OB setzt Entscheidung vorerst aus

Die Parkplätze an der Grünauer Straße in Neuburg sollen künftig etwas kosten. Doch der Beschluss des Verkehrsausschusses löst vor allem an den Schulen vor Ort Empörung aus.

Von Andreas Zidar

An der Mittelschule Neuburg gibt es an diesem Donnerstagmorgen natürlich nur ein Thema. Die bislang kostenlosen Parkplätze an der Grünauer Straße, direkt vor dem Schulgebäude, sollen künftig etwas kosten. Dies hat der Verkehrsausschuss, wie berichtet, in seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen. "Das stellt uns vor Probleme", betont Konrektorin Kerstin Zischler. Im Kollegium sei Unruhe zu spüren. "Die große Mehrheit ist erbost." Und nicht allein an der Mittelschule löst die Entscheidung Kopfschütteln aus. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der urlaubsbedingt in der Sitzung gefehlt hat, berichtet von wütenden Anrufern – denen er nicht widerspricht. Er selbst bezeichnet den Schritt des Verkehrsausschusses im NR-Interview als "falsches Zeichen" und "völlig unverständlich". Der Rathauschef hat den Vollzug des Beschlusses vorerst ausgesetzt.

